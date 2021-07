Sono 140 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 4.160 test eseguiti (3,36%), nessun decesso

Sono 140 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 4.160 test eseguiti (3,36%).

Salgono a 58.053 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.432.213 tamponi.

Non si registrano nuovi decessi (1.494 in totale). I ricoveri ospedalieri: 43 pazienti in area medica (+1 rispetto al report precedente) e 3 in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 1.353 le persone in isolamento domiciliare e 55.160 i guariti (+5). Sul territorio, dei 58.053 casi positivi complessivamente accertati, 15.431 (+83) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.842 (+22) nel Sud Sardegna, 5.213 (+6) a Oristano, 10.980 (+4) a Nuoro, 17.573 (+25) a Sassari.