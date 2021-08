“Carbonia Avanti”: «Siamo disponibili a sedere intorno a un tavolo con tutte le forze politiche che lo riterranno giusto per discutere del futuro di Carbonia»

«Rispettiamo senza però condividerla, in quanto basata su presupposti fallaci e finanche controproducenti per la comunità cittadina (nonché per via della nostra caratterizzazione civica che per sua stessa natura si colloca oltre gli steccati ideologici), la posizione di chiusura espressa da Articolo 1 in merito all’allargamento del perimetro delle possibili alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative di ottobre e, al contrario, riteniamo degna d’interesse e rispetto quella decisamente aperturista verso alleanze più ampie e articolate del Partito Democratico e di altre formazioni politiche e civiche che condividono un campo di valori alternativi a quelli delle forze politiche estremiste e anti-europee. Tra i presupposti fondanti e innegoziabili della nostra aggregazione, c’è l’alternatività alla forza o alle eventuali forze politiche che dovessero sostenere una qualsiasi forma di continuità politico-amministrativa con l’attuale Amministrazione comunale.»

Esordisce così una nota di e “Carbonia Avanti”, gruppo civico e autonomista, sceso in campo in vista delle prossime elezioni Amministrative del 10 e 11 ottobre.

«Carbonia Avanti” è una lista che si ispira alla Costituzione antifascista repubblicana, che nasce per volontà di numerose personalità politiche e sociali, nonché di esponenti provenienti dalla società civile, riconducibili alle storiche esperienze dell’autonomismo, del progressismo, dell’ambientalismo, del socialismo liberale, del liberalismo, del popolarismo e del cristianesimo sociale; e che da Carbonia vogliono lanciare un messaggio affinché i valori dell’autonomia siano sempre coniugati con la solidarietà riscoprendo l’anima sociale della nostra migliore tradizione federalistica.»

«Siamo disponibili – aggiunge la nota di “Carbonia Avanti“ – a sedere intorno a un tavolo con tutte le forze politiche che lo riterranno giusto (persino quelle che oggi, come Articolo1, nutrono e manifestano diffidenza verso noi) per discutere del futuro di Carbonia; di quello che c’è da fare e, dopo anni di declino amministrativo, economico e sociale, dell’avvio di un non più rinviabile processo politico orientato ai prossimi 10-15 anni, per dare vita a un vero e proprio piano di ricostruzione cittadina sfruttando le imponenti risorse stanziate e destinate al nostro territorio nelle more della programmazione strutturale europea e più specificamente in quelle inerenti il “piano nazionale di ripresa e resilienza” e il “fondo per la transizione giusta”. Offriamo la nostra collaborazione – conclude “Carbonia Avanti “ – portando quella che per noi è la principale ricchezza: la nostra specificità civica condita dall’esperienza e competenza dei nostri rappresentanti, e da un’enorme voglia di riscatto per la nostra amata comunità.»