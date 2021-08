Domani, giovedì 5 agosto, a Iglesias, la campagna di vaccinazione per la popolazione scolastica delle Scuole secondarie di primo grado

Domani, giovedì 5 agosto, presso l’HUB in via Toti, a Iglesias, si svolgerà la campagna vaccinale dedicata alla popolazione scolastica delle Scuole secondarie di primo grado (scuole medie).

La campagna, segue l’analoga iniziativa svoltasi il 2 agosto e dedicata alle Scuole superiori, alla quale seguirà un ulteriore appuntamento il prossimo 9 agosto, sempre dedicato alle superiori.

Nel corso della campagna vaccinale di domani, il personale docente, non docente, e gli studenti nati nel 2009 e anni precedenti, potranno ricevere la prima dose di vaccino, in modo da completare il ciclo di immunizzazione per l’avvio dell’anno scolastico.

«Un’iniziativa fondamentale per garantire l’inizio delle lezioni in sicurezza, permettendo alla popolazione scolastica di essere immunizzata – ha detto il sindaco, Mauro Usai -. Occorre mantenere alta l’attenzione di fronte ai casi di COVID-19, senza abbassare la guardia. La Sanità territoriale ci ha comunicato che attualmente i positivi, tra le persone domiciliate nel comune di Iglesias sono 26, con 35 altre persone precauzionalmente in quarantena. Raccomando la massima adesione alla campagna di vaccinazione, da parte di tutti – ha concluso Mauro Usai –, per fare in modo che si possa arrivare all’immunizzazione del maggior numero possibile di persone e ad un inizio regolare delle attività scolastiche, in piena sicurezza.»