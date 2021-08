Serata dedicata alle scrittrici, domani a Cagliari, per il quarto appuntamento della rassegna “Cittadini Sospesi – Libri à Buffet 2021”

Serata interamente dedicata alle scrittrici, quella di domani a Cagliari, al Convento di San Giuseppe a partire dalle ore 19.00, per il quarto appuntamento della rassegna “Cittadini Sospesi – Libri à Buffet 2021”, curata dall’Associazione Culturale Artifizio. Le protagoniste dell’incontro saranno Vanessa Roggeri (autrice de “Il battito dei ricordi”, edizioni Rizzoli) ed Angelica Grivel Serra (“L’estate della mia rivoluzione”, edizioni Mondadori). A moderare l’incontro sarà Francesca Mulas Fiori. La serata sarà impreziosita dal reading a cura di Rose Aste e Carlo Antonio Angioni, con le musiche di Andrea Congia e Maurizio Palitrottu Pretta.

Libri à Buffet è un’occasione conviviale e informale, meno ingessata delle presentazioni classiche, in cui poter incontrare scrittrici e scrittori, conoscere le loro ultime opere e approfondire gli aspetti legati alla gestazione e alla nascita di un libro. Libri à Buffet, inoltre, unisce varie discipline artistiche al servizio della letteratura, come il teatro, la musica, la fotografia, la pittura e non ultima la cucina. Al termine della presentazione, infatti, si potranno gustare i piatti preparati dallo chef del Convento di San Giuseppe ispirati alle atmosfere e alle storie dei due romanzi. L’ingresso agli incontri con gli autori è libero, mentre per la cena è richiesta la prenotazione.