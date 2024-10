Sabato 19 ottobre arriva “In Cammino…con i libri a Gonnosfanadiga” insieme a Vanessa Roggeri

Una suggestiva passeggiata tra natura e cultura, per vivere paesaggi e bellezza sul cammino minerario Santa Barbara. Sabato 19 ottobre andrà in scena un nuovo appuntamento con “In cammino… con i libri a Gonnosfanadiga”. L’evento, inserito nel progetto del Festival Dicembre Letterario IX edizione – “Da dove tutto è iniziato” è organizzato e promosso dal Club di Jane Austen grazie al sostegno di Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, Regione di Sardegna e Fondazione di Sardegna e col patrocinio del comune di Gonnosfanadiga; in collaborazione con l’associazione Il Gabbiano e CEAS Monte Linas.

Insieme ai partecipanti, a passeggiare ci sarà un’autrice nata e cresciuta a Cagliari, innamorata follemente della sua terra, Vanessa Roggeri, a presentare il suo romanzo “Il ladro di scarabei”: una storia di ricerca, di crescita, di ambizione, di passioni, di riscatto.

La partecipazione al cammino è libera e gratuita. Per chi si unirà già dalla passeggiata è previsto anche un servizio navetta gratuito, da prenotare via mail a segreteria@janeaustensardegna.com

Il programma

Ore 16.30: ritrovo a Gonnosfanadiga presso il piazzale del Parco Perd’e Pibera. Accoglienza a cura del Club di Jane Austen per la visita, in collaborazione con le guide del Ceas Monte Linas, del magnifico Parco del paese.

Ore 17.30: partenza a piedi in direzione del paese di Gonnosfanadiga, verso il Monte Granatico, insieme all’autrice Vanessa Roggeri.

Ore 18.30: arrivo al Monte Granatico, dove Vanessa Roggeri presenterà il suo romanzo “Il ladro di scarabei” ed. Rizzoli in dialogo con Giuditta Sireus. Sarà possibile acquistare il romanzo in loco, presso il banco libri. Importante: sarà possibile unirsi all’evento anche direttamente al Monte Granatico alle 18.30 per la presentazione.