Martedì 22 ottobre, al teatro Centrale di Carbonia, andrà in scena lo spettacolo “Memorie dal Reparto N° 6”

In occasione del centenario della nascita dello psichiatra Franco Basaglia, martedì 22 ottobre 2024, alle ore 11.00, presso il Teatro Centrale di Carbonia (Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia), andrà in scena lo spettacolo “Memorie dal Reparto N° 6”, tratto dal racconto di Anton Cechov. L’evento è una matinée speciale dedicata agli studenti, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni in una riflessione sui temi della salute mentale e dei diritti umani, in linea con l’eredità intellettuale di Basaglia.

L’evento è organizzato dall’associazione Albeschida, con il patrocinio del comune di Carbonia, nell’ambito della XIV edizione de “Il ponte sulla scena”, appuntamento annuale dedicato agli studenti delle scuole superiori di Carbonia.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Nucleo, con la regia di Cora Herrendorf e Horacio Czertok e interpretato da Giuliani Daniele, affronta con grande intensità la questione dell’alienazione e del trattamento delle persone con disturbi mentali. Da anni, il Teatro Nucleo è impegnato su tematiche sociali di rilevanza, e anche questo progetto si propone di sensibilizzare il pubblico verso una maggiore consapevolezza e umanità nel trattamento delle fragilità psichiche.