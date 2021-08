Il Carbonia sarà regolarmente al via del prossimo campionato di serie D, la LND ha escluso solo il Livorno

Il Carbonia sarà regolarmente al via del prossimo campionato di serie D. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi nel Salone d’Onore del CONI a Roma, ha deliberato in ordine alle ammissioni ai campionati nazionali di Serie D, Serie C femminile e della Divisione Calcio a 5.

«In relazione al Campionato Interregionale (Serie D) riammesso il Gozzano Calcio, iscritto in sovrannumero, alla Serie D 2021/22. Non iscritte Belluno e San Giorgio perché non hanno presentato la domanda. La Co.Vi.So.D ha espresso parere negativo sulla posizione del Livorno Calcio. La domanda di iscrizione del club labronico è stata giudicata non ammissibile per la non idoneità del campo di gioco indicato in luogo della non disponibilità dell’impianto comunale, oltre al non assolvimento degli obblighi finanziari.»

Il 26 luglio la Co.Vi.So.D. aveva comunicato all’A.S.D. Carbonia Calcio che l’istruttoria relativa alla domanda di iscrizione al Campionato di serie D 2021/2022, aveva dato esito negativo per l’indisponibilità del campo di gioco (punto 10 del C.U. n. 203 del 25/06/2021).

L’A.S.D. Carbonia ha impugnato la decisione entro il termine ultimo delle ore 14.00 del 28 luglio 2021, inoltrando il nulla osta della disponibilità del campo comunale di Siliqua ed oggi, di fatto, il comunicato della LND ufficializza l’accoglimento positivo del ricorso.

La società guidata dal presidente Stefano Canu, in attesa del pronunciamento definitivo del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, sul quale nutriva grande fiducia, è già al lavoro da una settimana per l’allestimento della nuova squadra e, dopo aver confermato alla guida tecnica David Suazo che ha sottoscritto un contratto biennale, ha confermato Marco Russu, Nicola Serra e Valerio Bigotti ed ha avviato numerose trattative per il tesseramento di diversi calciatori, alcune delle quali dovrebbero essere ufficializzate già nelle prossime ore.

