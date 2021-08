OVS: oltre 80 nuove assunzioni di diplomati e laureati. L’azienda ricerca Addetti Vendita, Magazzinieri etc.

OVS, multinazionale in costante crescita, che oggi opera attraverso una rete vendita che si estende su tutto il territorio nazionale e anche all’estero con 1.300 negozi nel mondo dove lavorano 7.000 dipendenti che gestiscono oltre 15 milioni di clienti, assume oltre 80 diplomati e laureati.

La ricerca di nuovo personale riguarda soprattutto Addetti Vendita in possesso di sensibilità estetica e attitudine al visual, capacità di problem solving, precisione, attitudine al lavoro in team, uniti a ottime doti dialettiche e relazionali, che dovranno gestire tutte le attività dell’area vendita (allestimento e riassortimento del reparto di inserimento) e garantire la promozione dell’immagine del brand e un alto standard di servizio al cliente; Magazzinieri con capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team e ottime doti dialettiche e relazionali, che dovranno gestire con autonomia crescente l’operatività della riserva e lavorare in stretta collaborazione con la vendita per controllare il flusso delle merci e delle procedure interne; Store Manager con spiccato senso estetico, immagine curata, dinamici, estroversi, propositivi, orientamento al cliente e al risultato, che dovranno organizzare, gestire, coordinare e supervisionare lo staff, controllare le merci in arrivo e garantire che i reparti di vendita siano puntualmente riforniti, gestire le risorse sotto la propria direzione, accogliere e assistere i clienti, gestire merci e magazzino e supportare il visual nella tenuta dell’area vendita; Specialisti Acquisizione Talenti con buone capacità di ascolto e relazionali, autonomia organizzativa e buon allenamento per affrontare i ritmi di lavoro, che dovranno analizzare le caratteristiche delle posizioni da ricercare, effettuare screening delle candidature e interviste telefoniche, partecipare e gestire le interviste di selezione, occuparsi del report di intervista per la presentazione del candidato al responsabile.

