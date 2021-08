Portoscuso: 7 positivi al Covid-19 si sono negativizzati, i positivi scendono a 12

Migliora la situazione dei contagi da Coronavirus nel comune di Portoscuso. Il sindaco, Giorgio Alimonda, ha comunicato stamane che l’ultimo aggiornamento pervenuto dall’ATS, registra ad oggi 12 casi di positività al virus nel territorio comunale.

Rispetto alla situazione precedente si documentano 7 casi in meno a seguito di negativizzazioni. Il numero dei concittadini in quarantena obbligatoria scende a 4.

«La situazione continua lentamente a migliorare ma il rischio contagio resta elevato – ha sottolineato Giorgio Alimonda -. Il contesto locale resta attentamente monitorato di concerto con le autorità sanitarie e al momento non non si prevede l’introduzione di misure specifiche e di ulteriori di contenimento del virus.»

«La situazione, anche con riferimento al contesto regionale, richiede massima attenzione, per questo si fa appello a tutti per porre in essere da subito in modo più rigoroso le ormai note regole anti-Covid 19 che riguardano l’igiene delle mani il distanziamento e l uso della mascherina se in luogo chiuso o anche all’esterno in luoghi assembrati – ha aggiunto il sindaco di Portoscuso -. Ricordiamo che tali misure sono ancora più opportune e necessarie in presenza della variante delta che risulta molto contagiosa.»

Giorgio Alimonda ha concluso invitando le Forze dell’Ordine a mantenere controlli più serrati ed ai concittadini e turisti ad osservare comunque la massima prudenza nei comportamenti a rischio e proseguire con le vaccinazioni.