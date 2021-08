Sono iniziati, a Carbonia, i lavori per la realizzazione del Progetto Montuori, previsto dal Bando delle Periferie. I primi due lavori avviati presso l’ex scuola di via Dante, sugli iniziali 6 lotti funzionali proposti e di un pacchetto di azioni “immateriali”, per un importo complessivo di € 11.662.463,04, riguardano

Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola via Dante per la realizzazione di una Comunità integrata per anziani;

Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex scuola via Dante per la realizzazione di un Centro integrazione migranti.

Sono attualmente in corso le procedure di gara per i seguenti lavori:

Riqualificazione paesaggistica del Rio Cannas e costruzione del nuovo Parco lineare – Tratto via Lucania viale Trento;

Riqualificazione paesaggistica del Rio Cannas e costruzione del nuovo Parco lineare – Tratto via Trento via Mazzini;

Riqualificazione paesaggistica del Rio Cannas e costruzione del nuovo Parco Sud.

Vi sono, inoltre, i seguenti due progetti che dovranno ancora trovare piena realizzazione perché legati, rispettivamente, a finanziamenti ancora non erogati dal Ministero competente o perché in carico ad altro Ente: