Pula, ecco i “Parchi Letterari”

Coniugare spazi verdi presenti nel contesto urbano ed iniziative di carattere culturale che spaziano dalla letteratura, alla musica, all’arte è l’obiettivo della rassegna “Parchi Letterari” promossa dall’assessorato della Cultura del comune di Pula guidato da Massimiliano Zucca in collaborazione l’Accademia d’Arte di Cagliari.

In programma laboratori interattivi, tavole rotonde a tema, con la partecipazione di diversi autori, omaggi musicali ed eventi scenico letterari, anch’essi espressi in musica e parole.

Gli eventi in programma sono cinque e si svolgeranno presso il Parco Nostra Signora di Fatima, Su Rondó e nel Parco delle Storie e Guventu.

Antonio Caria