Santadi: 3 positivi al Covid-19 e 3 persone in quarantena

«Nonostante un lungo periodo in cui si sono registrati zero casi positivi e zero quarantene, emerge oggi dai dati ufficiali che sono presenti tre casi positivi al virus e tre persone in quarantena.»

Lo hanno annunciato questa sera su Facebook, il sindaco di Santadi Massimo Impera e l’assessore della Sanità Veronica Impera che ricordano alla cittadinanza di continuare a tenere alta la guardia e continuare a rispettare le misure di prevenzione.