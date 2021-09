Carbonia: Sinistra Italiana Sardegna e Rossomori sostengono la coalizione di sinistra guidata da Luca Pizzuto

Sinistra Italiana Sardegna e Rossomori hanno annunciato in una nota il loro sostegno alla coalizione di forze di sinistra, autonomiste ed ecologiste che candidano a sindaco di Carbonia Luca Pizzuto, segretario regionale di Liberi e Uguali, in aperto dissenso con la scelta compiuta dal Partito Democratico Regionale e di Carbonia, di abbandonare il tentativo di costruire un’alleanza con le forze della sinistra, autonomiste ed ecologiste per privilegiare l’accordo con il PSd’Az ed aree di riferimento delle destre, oggi alla guida di quello che definiscono uno dei peggiori governi regionali di ogni tempo.