Ieri, a Selargius, un 28enne di Giba è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sant’Avendrace, nella flagranza del reato di furto aggravato

Ieri, a Selargius, un 28enne di Giba, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sant’Avendrace, nella flagranza del reato di furto aggravato. Nel primo pomeriggio di ieri in viale Monastir, dopo essersi introdotto all’interno dell’esercizio commerciale “Maury’s”, si è impossessato di un trapano e di un rasoio elettrico che ha poi occultato all’interno di uno zaino che indossava. Immediatamente dopo, ha oltrepassato la barriera delle casse ed è stato fermato dalla vigilanza interna del punto vendita, che si era resa conto per le strane manovre del giovane. A questo punto, è stato richiesto al 112 l’intervento di una pattuglia dei carabinieri in circuito che ha proceduto nei confronti del responsabile della sottrazione. Al termine della redazione degli atti inerenti a quanto accaduto, l’arrestato è stato ristretto presso le camere di sicurezza della stazione di Villanova, in via Nuoro, a Cagliari, dove ha trascorso la notte in attesa del processo.