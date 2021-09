Leroy Merlin assume oltre 300 diplomati e laureati. L’azienda ricerca Venditori, Hostess e Steward in Italia

Leroy Merlin ha aggiornato e aumentato il numero di persone da inserire nella propria azienda offrendo nuove opportunità di lavoro a oltre 300 diplomati e laureati. Le assunzioni riguardano Venditori per i diversi settori, con passione per la vendita, orientamento al risultato, networking, dinamicità, proattività e capacità comunicative e relazionali, che dovranno accogliere i clienti e accompagnarli nel percorso d’acquisto, gestire la disponibilità del prodotto in base alle vendite e proporre soluzioni e progetti ideali completi e servizi adatti ai clienti; Hostess e Steward, con orientamento al cliente e al risultato, dinamicità e proattività, capacità comunicative, leadership collaborativa e situazionale, pianificazione ed organizzazione, che dovranno svolgere azioni atte alla cura del patrimonio aziendale, applicare la corretta gestione delle procedure d’incasso, accogliere tutti i clienti in maniera solare e proporre loro servizi adeguati; Addetti alla Logistica, con capacità comunicative, orientamento al risultato, leadership collaborativa, dinamicità e proattività, i quali dovranno assicurare la corretta tenuta delle aree logistiche nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’utilizzo dei mezzi di lavoro, effettuare il secondo ricevimento della merce in entrata, controllare ed indirizzare la merce in riserva collocandola secondo le regole al fine di rendere tracciabile e affidabile lo stock; Addetti alla Catena di Fornitura, con passione per il cliente, abilità di pianificazione e organizzazione, dinamicità, proattività e capacità comunicative e di problem solving, che dovranno preparare e verificare gli ordini del cliente al fine di mantenere la promessa di consegna pattuita, controllare ed indirizzare la merce in riserva, rendere tracciabile e affidabile lo stock, accogliere i clienti, assicurare la corretta tenuta delle aree logistiche nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’utilizzo dei mezzi di lavoro.

