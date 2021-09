Martedì 7 settembre Abbanoa eseguirà lavori di manutenzione della rete idrica a Monte Figu (Iglesias), è prevista l’interruzione dell’erogazione

Martedì 7 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, a Iglesias, salvo imprevisti, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica in località Monte Figu, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica alle utenze ubicate in:

– Località Monte Figu

– Via F. Fois

– Via M. Carta

– Via Cav. San Filippo

– Via Villa di Chiesa (tratto terminale, a partire dall’intersezione con via Carlo Alberto Dalla Chiesa).

Potrebbero verificarsi inconvenienti temporanei di torbidità in fase di ripristino del servizio.

Sarà cura di Abbanoa, in tale eventualità, procedere ad operazioni di spurgo della rete. Qualora gli interventi venissero completati in tempi minori rispetto al previsto, il servizio sarà ripristinato anticipatamente.