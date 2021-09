Punti Locali Eurodesk dei comuni di Iglesias, Carbonia e dell’Unione Comuni dei Fenici in visita alla Capitale Europea della Gioventù 2021 – Klaipeda (Lituania)

E’ iniziata oggi e si concluderà giovedì 30 settembre, la visita studio organizzata da Eurodesk Italy a Klaipeda, in Lituania, città insignita del titolo di Capitale Europea della Gioventù per 2021.

L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività di formazione continua programmate da Eurodesk Italy in favore della rete nazionale italiana, ha lo scopo di approfondire la conoscenza pratica e le basi programmatiche sulle politiche europee in favore della gioventù.

Sono previsti numerosi incontri: dal Comitato Organizzatore della Capitale europea della Gioventù ad enti, istituzioni e associazioni giovanili locali. In particolare, il primo giorno, il gruppo sarà accolto dal sindaco della città, dove è organizzata una cerimonia di benvenuto alla delegazione italiana presso gli spazi del comune di Klaipeda.

Oltre a diversi incontri e scambi con rappresentanti e stakeholder delle politiche lituane per la gioventù, la delegazione italiana incontrerà anche Ingrida Jotkaité, la presidentessa europea della rete Eurodesk.

La Capitale Europea della Gioventù è un’iniziativa del Forum Europeo della Gioventù, la piattaforma ufficiale che riunisce i Consigli Nazionali della Gioventù e le ONG giovanili internazionali in Europa.

Partecipano alla visita referenti locali Eurodesk e dirigenti delle politiche giovanili locali di diverse città italiane, tra cui i Punti Locali Eurodesk dei comuni di Iglesias, Carbonia e dell’Unione Comuni dei Fenici.