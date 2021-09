Un 40enne di Iglesias guidava in stato di ebbrezza alcolica e senza patente, i carabinieri lo hanno fermato e denunciato

Guidava in stato di ebbrezza alcolica e senza patente: ieri sera un disoccupato quarantenne di Iglesias, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia. All’uomo recidivo per la stessa infrazione nel biennio è privo di patente perché già sospesa, è stato sequestrato il mezzo, sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi ed affidato in custodia allo stesso contravventore. La Prefettura di Cagliari sarà anch’essa informata per probabili sanzioni amministrative che potranno verosimilmente prolungare la sospensione della patente dell’uomo.