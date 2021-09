Un 16enne di Buggerru è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti

La notte scorsa, a Buggerru, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato, con contestuale accompagnamento dell’interessato ed affidamento ai propri genitori, un sedicenne del luogo, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovanissimo spacciatore sottoposto ad un controllo occasionale in quel centro abitato nel corso della notte è stato trovato in possesso di 12,77 grammi di marijuana, di 790 € in banconote di vario taglio e di un bilancino di precisione. Questa prima perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione del giovane all’interno, della quale sono stati rinvenuti ulteriori 16 grammi dello stesso tipo di sostanza stupefacente suddivisa in dosi, un ulteriore bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle palline di droga. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa delle analisi di laboratorio che verranno svolte presso l’Agenzia delle Dogane di Cagliari. Il ragazzo è stato affidato alla custodia genitoriale così come disposto dall’autorità giudiziaria informata dai carabinieri che hanno proceduto nella circostanza.