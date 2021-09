E’ tutto pronto per i Campionati del Mondo Under 21 di pallavolo maschile, in programma a Cagliari, Carbonia e Sofia (Bulgaria)

Gi azzurrini allenati da Angiolino Frigoni, freschi di vittoria ottenuta al Palasport di Cisterna di Latina due giorni fa in amichevole al tie break contro la Top Volley Cisterna, da ieri sono nel capoluogo sardo per il Campionato del Mondo Maschile Under 21 in programma a Cagliari, Carbonia e Sofia, dal 23 settembre al 3 ottobre. L’Italia farà il proprio esordio nella rassegna iridata giovedì 23 settembre, alle 19.00, al PalaPirastu di Cagliari contro la Thailandia.

I gironi Pool A (Cagliari, Italia): Italia, Egitto, Repubblica Ceca, Thailandia. Pool B (Sofia, Bulgaria): Bulgaria, Cuba, Bahrain, Polonia. Pool C (Carbonia, Italia): Iran, Argentina, Marocco, Belgio. Pool D (Sofia, Bulgaria): Russia, Brasile, Cameroon, Canada. La formula Nella prima fase, le sedici squadre partecipanti sono state divise in quattro gironi e si affronteranno con la formula del round robin. Le prime due classificate di ciascuna pool staccheranno il pass per la fase successiva, nella quale le otto formazioni ancora in gara verranno divise in ulteriori due gironi da quattro (E, F). Le prime due si affronteranno nelle semifinali incrociate, mentre le ultime due competeranno per i piazzamenti dal 5° all’8°. Le terze e le quarte classificate di ciascun raggruppamento della prima fase, formeranno invece altri due gironi (G, H). Qui, le prime due squadre si affronteranno per stabilire la classifica dal 9° al 12° posto, mentre le ultime due per stabilire i piazzamenti dal 13° al 16°.

Il programma Pool A (Cagliari, Italia) 23 settembre: ore 16.00 Repubblica Ceca-Egitto, ore 19.00 Thailandia-Italia 24 settembre: ore 16.00 Repubblica Ceca-Thailandia, ore 19.00 Egitto-Italia 25 settembre: ore 16.00 Egitto-Thailandia, ore 19.00 Italia-Repubblica Ceca. Pool B (Sofia, Bulgaria) 23 settembre: ore 12.00 Cuba-Polonia, ore 18.00 Bulgaria-Bahrain 24 settembre: ore 12.00 Polonia-Bahrain, ore 18.00 Cuba-Bulgaria 25 settembre: ore 12.00 Bahrain-Cuba, ore 18.00 Polonia-Bulgaria Pool C (Carbonia, Italia) 23 settembre: ore 16.00 Argentina-Marocco, ore 19.00 Belgio-Iran 24 settembre: ore 16.00 Marocco-Belgio, ore 19.00 Argentina-Iran 25 settembre: ore 16.00 Argentina-Belgio, ore 19.00 Iran-Marocco Pool D (Sofia, Bulgaria) 23 settembre: ore 9.00 Cameroon-Canada, ore 15.00 Russia-Brasile 24 settembre: ore 9.00 Canada-Brasile, ore 15.00 Cameroon-Russia 25 settembre: ore 9.00 Brasile-Cameroon, ore 15.00 Canada-Russia La seconda fase (27-29 settembre) Pool E (Cagliari): 1A – 2A – 1C – 2C Pool F (Sofia): 1B – 2B – 1D – 2D Pool G (Carbonia): 3A – 4A – 3C – 4C Pool H (Sofia): 3B – 4B – 3D – 4D 2 ottobre Semifinali 1°-4° posto – Cagliari Semifinali 5°-8° posto – Carbonia Semifinali 9°-12° posto e 13°-16° posto – Sofia 3 ottobre Finale 1°-2° posto e 3°-4° posto – Cagliari Finale 5°-6° posto e 7°-8° posto – Carbonia Finali 9°-12° posto e 13°-16° posto – Sofia