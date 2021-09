Sono iniziati i Mondiali Under 21 maschile di volley, l’Italia ha travolto la Thainlandia 3 a 0. Spettacolo a Carbonia tra Belgio ed Iran (3 a 2)

Sono iniziati i campionati mondiali Under 21 di pallavolo maschile, sui campi di Cagliari, Carbonia e Sofia. La Nazionale azzurra di Angiolino Frigoni, al Pala Pirastu di Cagliari non ha avuto problemi ad avere la meglio sulla modesta Thainlandia, con un perentorio 3 a 0 e parziali nettissimi: 25 a 12, 25-15 e 25-13. Nell’altra partita del girone che si gioca nel capoluogo regionale, la Cecoslovacchia ha regolato l’Egitto con il punteggio di 3 a 1: 25-20, 25-16, 29-31, 25.23.

Al Palazzetto dello sport di Carbonia si è assistito a due partite dai contenuti tecnici molto differenti. Modesta la prima, per il netto divario esistente tra l’Argentina ed il Marocco, travolto 3 a 0, con parziali nettissimi nei primi due set, 25-13 e 25-16, ed un terzo set più equilibrato, chiuso dalla squadra sudamericana 25.23 con lo scatto decisivo sul 23 a 23 e definitivo 25-23.

Nella seconda partita della prima giornata, Belgio ed Iran hanno dato vita ad uno spettacolo di alto livello, sotto gli occhi attenti dell’ex CT della Nazionale azzurra dei tempi d’oro, nonché CT dell’Iran maggiore, Julio Velasco. La Nazionale belga ha superato i campioni del mondo in carica (titolo conquistato due anni fa in Bahrein, in finale sull’Italia) al tie break, 3 a 2. Scattata avanti di due set (25-20 e 25.23), nel terzo set il Belgio è scattato avanti ancora nettamente 19-13 ma quando la partita sembrava chiusa, l’Iran ha tirato fuori l’orgoglio e, punto su punto, ha riagganciato il Belgio, finendo per imporsi ai vantaggi: 28 a 26. Nel quarto set, l’ìIran è scattata avanti sul 9 a 5, ha subito la reazione del Belgio e si è andati avanti sul filo dell’equilibrio, il Belgio ha avuto alcuni match point ma l’Iran ha reagito da grande squadra, facendo suo il set con lo stesso punteggio del precedente, 28 a 26, e portando così la partita al tie break.

Il set decisivo non ha avuto storia, il Belgio ha ritrovato i gisti equilibri in ricezione, difesa e attacco, ed ha chiuso con un netto 15 a 8.

I risultati di Sofia: Polonia-Cuba 3 a 1 (25-16, 25.19, 18-25, 25-19); Russia-Brasile 3 a 2 (16-25, 25.22, 23-25, 25-21, 15-9); Bulgaria-Bahrain 3 a 0 (25-21, 25-21, 25-23); Canada-Camerun 3 a 0 per rinuncia.

Domani si giocano le partite della seconda giornata dei gironi eliminatori.