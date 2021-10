Carenze negli organici delle sedi Inps in Sardegna, il presidente Piero Agus si appella a tutte le forze politiche, sociali ed amministrative

Facendo seguito ai precedenti ordini del giorno approvati il 30 settembre 2019 e 26 maggio 2021, nei quali si segnalava la situazione relativa alle gravi carenze di organico dell’Inps Sardegna, con particolare riferimento ad alcuni Uffici periferici, dove l’ulteriore contrazione del personale ne mette a rischio l’esistenza;

il nuovo ordine del giorno del presidente Piero Agus invita tutte le forze politiche, sociali ed amministrative a farsi carico delle predette problematiche e ad impegnarsi per fronteggiare tempestivamente le stesse:

1) ricorrendo a nuove immissioni di personale, per il tramite di concorsi, mobilità ed altri strumenti previsti dalla normativa, valutando l’utilizzazione tramite comando delle figure professionali operanti nell’ambito della società ANPAL Servizi col ruolo di navigator;

2) programmando adeguati e tempestivi interventi formativi con l’obiettivo di non disperdere le conoscenze e le competenze possedute dai funzionari prossimi al collocamento a riposo per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi.

Auspica che tutti i soggetti coinvolti si adoperino per il mantenimento della qualità ed efficienza dell’Istituto, al fine di garantire adeguate risposte alle istanze ed esigenze degli utenti sardi, riportando gli organici dell’Ente per lo meno alla consistenza alla data del 31 dicembre 2020, applicando i nuovi ingressi di personale alle strutture territoriali periferiche, dove gli organici in forte sofferenza comportano il rischio di chiusura.