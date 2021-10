Dopo un’intensa e vincente stagione estiva per la pallavolo italiana, si alza il sipario sui campionati.

L’Hermaea Olbia, che disputa il campionato di Serie A2 Femminile (Girone A), il 10 ottobre ha esordito in casa e vinto contro Aragona al tie break. Domenica 17 è previsto un turno di riposo per le olbiesi. Il calendario completo è disponibile al link https://www.legavolleyfemminile.it/?page_id=320&idcamp=710267

Il 16 ottobre sarà la volta della Serie B, Femminile e Maschile. Dieci le squadre sarde coinvolte.

I calendari sono disponibili al link https://www.federvolley.it/serie-bm-b1f-b2f

L’unica squadra isolana a scendere in campo nel weekend del 16/17 ottobre sarà la Capo d’Orso Palau (B1 Femminile), sabato in trasferta contro Bra. Sono state rinviate le prime due giornate delle compagini sarde in B2 Femminile e B Maschile se le partite prevedono spostamenti con voli aerei, a causa dei problemi legati a essi.

Di seguito i gironi dove sono state inserite le squadre sarde:

Serie B1 Femminile, girone A: Capo d’Orso Palau.

Serie B2 Femminile, girone N: San Paolo-CUS Cagliari, Pallavolo Alfieri, La Smeralda Ossi, Corren Volley Ghilarza.

Serie B Maschile, girone H: Vba Olimpia Sant’Antioco, Sarroch Pol., CUS Cagliari, Airone Tortolì, Silvio Pellico 3 P.

Campionati Regionali.

Serie C Femminile.

Prende il via il 23 ottobre.

La formula :

Prima fase: due gironi composti da 10 squadre con partite di andata e ritorno

Seconda fase: le squadre classificate dal 1° a 5° posto di ciascun girone si qualificano nel girone della Poule Promozione, le squadre classificate dal 6° al 10° si qualificano nel girone della Poule Salvezza: entrambi i gironi si disputano con gare di andata e ritorno e non si effettueranno le gare già disputate dalle squadre provenienti dallo stesso girone e tutti i punti conseguiti nella prima fase si porteranno nella seconda fase.

Promozioni: la prima classificata della Poule promozione viene promossa in B2 Femminile.

Retrocessioni: retrocederanno in serie D Femminile le ultime 4 squadre classificate della Poule Salvezza, le ultime 5 se dalla B2 Femminile retrocedono 2 squadre sarde.

La seconda fase inizierà il 19 marzo (poule promozione e poule salvezza) e potrà subire modifiche a seguito dell’evolversi dell’emergenza COVID 19.

Serie C Maschile

Prende il via il 6 novembre

Girone unico composto da 10 squadre.

La formula :

Play-Off Promozione: parteciperanno la prima, la seconda, la terza e la quarta classificata e la vincente sarà promossa in serie B Maschile.

Gara 1: prima classificata vs quarta classificata (in casa la prima)

Gara 2: seconda classificata vs terza classificata (in casa la seconda)

Gara 3 e gara 4 ed eventuale gara 5: vincente gara 1 vs vincente gara 2 (andata e ritorno + eventuale spareggio). Le gare 3 e 5 si disputeranno in casa della meglio classificata durante la regular season.

Play-Out Retrocessione: retrocedono in D Maschile 2 squadre da Play-Out che sarà comunicato successivamente.

Serie D Femminile

Prende il via il 6 novembre.

I gironi A e B sono composti da 11 squadre e nella schermata delle gare di giornata non compare il nome di quella che riposa. Il girone C è composto da 12 squadre.

La formula :

Promozioni: la prima classificata di ogni girone sarà promossa in serie C.

La seconda di ogni girone parteciperà al Play-Off Promozione e la vincente sarà promossa in Serie C (concentramento a 3 campo neutro).

Retrocessioni: l’ultima classificata dei gironi A e B retrocederà in Prima Divisione. Le ultime due classificate del girone C retrocederanno in Prima Divisione.

Serie D Maschile

Prende il via il 6 novembre.

La formula :

Due gironi composti da 8 squadre.

Play-Off Promozione: due promozioni in Serie C (1-2-3-4 girone A e 1-2-3-4 girone B). La formula sarà comunicata successivamente.

Play-Out Retrocessione: due retrocessioni in Prima Divisione (5-6-7-8 girone A e 5-6-7-8 girone B). La formula sarà comunicata successivamente.