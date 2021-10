Fermato ad un posto di blocco dei carabinieri di Carbonia un 44enne di San Giovanni Suergiu è stato trovato in possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere ed è stato denunciato

Un disoccupato 44enne di San Giovanni Suergiu, con precedenti denunce a carico, ieri sera è stato denunciato a piede libero, a Carbonia, dai carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. L’uomo era stato fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, era stato trovato in possesso di un’accetta, di un coltello a serramanico della lunghezza di 16,5 cm di cui 7 di lama (tipo Pattada), di un pugnale di tipo giapponese della lunghezza di 30 cm di cui 16 di lama (katana da samurai). Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale, assunto in carico e custodito in idoneo locale della caserma, in attesa di essere depositato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari. L’uomo non ha saputo dare alcuna spiegazione sui motivi per i quali circolasse con tutto questo armamentario al seguito.