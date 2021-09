La partita Carbonia-Insieme Formia domenica 3 ottobre si giocherà al Campo Comunale di Sant’Anna Arresi, con inizio alle ore 15.00

La partita Carbonia-Insieme Formia, valida per la terza giornata di andata del girone G del campionato di serie D, si giocherà domenica 3 ottobre al Campo Comunale di Sant’Anna Arresi, con inizio alle ore 15.00. Sant’Anna Arresi è la quinta sede di gara che il Carbonia cambia forzatamente, nelle ultime due stagioni, in serie D, in meno di 12 mesi, a causa della chiusura dello stadio Comunale “Carlo Zoboli”, arrivata a seguito del noto contenzioso con il comune di Carbonia. Dopo Giba, Villamassargia, Santadi e Siliqua, ora Sant’Anna Arresi.

Si tratta sicuramente di una situazione anomala che complica il lavoro della squadra che da quasi due mesi lavora sotto la guida di David Suazo. Domenica, contro l’Insieme Formia, formazione che ha iniziato il campionato con due sconfitte, il Carbonia cercherà di centrare la prima vittoria e i tre punti che sarebbero molto importanti per migliorare la classifica che oggi segna 1 punto, conquistato all’esordio con il Latte Dolce, a Villamassargia, cui è seguita la trasferta di Afragola che ha segnato la prima sconfitta stagionale.

La squadra, giovanissima, sta lavorando con impegno ed entusiasmo e, partita dopo partita, mostra evidenti segnali di crescita ed una vittoria con l’Insieme Formia darebbe al gruppo una spinta importante, sia in termini pratici sulla classifica, sia sul piano psicologico, alla vigilia del derby di Uri del 10 ottobre.