Polizia di Stato di Cagliari: cerimonia di commiato per tre poliziotti collocati in quiescenza

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di commiato per tre poliziotti che per raggiunti limiti di età sono stati collocati in quiescenza.

Il questore di Cagliari, Paolo Rossi, alla presenza di dirigenti, funzionari ed una rappresentanza dell’A.N.P.S., ha voluto ringraziare l’Ispettore superiore Antonello Costeri del Commissariato di PS di Carbonia, l’assistente capo coordinatore Gianfranco Bellè del Commissariato di PS di Iglesias e l’assistente capo coordinatore Damiano Cinus in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura per l’impegno profuso negli anni di servizio e per quanto fatto con professionalità e dedizione al lavoro.

Al termine della cerimonia sono state conferite le medaglie d’argento che recano la dicitura “Con Gratitudine” espressa dal Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza a nome del Dipartimento della PS.