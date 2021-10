I carabinieri di Uta hanno arrestato un ventenne nato a Cagliari ma residente a Carbonia per inosservanza degli arresti domiciliari

Ieri sera a Uta, i carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato ed arrestato un ventenne, nato a Cagliari ma residente a Carbonia, di fatto domiciliato presso la comunità “Il Ponte Onlus”, sita a Uta in località Camp’e Luas. Il giovane era sino a quel momento sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la citata struttura, secondo il domicilio eletto dallo stesso per scontare la misura ma, a causa della poca disciplina dimostrata in tale fase, documentata dai militari dell’Arma, è stato emesso un ordine di sostituzione della predetta misura in virtù di un provvedimento dell’Ufficio Gip del Tribunale di Cagliari su conforme proposta della locale Procura della Repubblica e così, l’interessato ha ricevuto la visita dei carabinieri che, dopo avergli notificato la misura, lo hanno tradotto presso la casa circondariale Ettore Scalas di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sconterà la propria condanna in carcere.