Omar Tocco è il nuovo segretario del Partito di Rifondazione Comunista di Iglesias, circolo 11 Maggio, è stato eletto ieri al termine dell’XI congresso

Si è tenuto ieri 2 ottobre, a Iglesias, l’ XI congresso del Partito di Rifondazione Comunista, circolo 11 Maggio.

L’assemblea ha dibattuto sulla situazione politica, sociale ed economica del territorio e del contesto politico nazionale ed internazionale. E’ stato un momento di confronto importante che ha visto una relazione del segretario uscente, Enrico Lai che in modo puntuale ha fatto un’analisi sugli ultimi anni di direzione del partito. Durante il dibattito, è emersa la necessità di allargare il circolo 11 Maggio non solo al comune di Iglesias, per farlo diventare una realtà territoriale.

Il congresso ha provveduto ad esplicitare le procedure congressuali con la votazione del documento congressuale, la nomina dei delegati al congresso federale e l’elezione dei componenti del direttivo, così composto: Saverio Zicarelli, Gianfranco Tocco, Omar Tocco.

Tutte le votazioni sono state approvate all’unanimità.

Il direttivo, riunitosi al termine del congresso, ha eletto Omar Tocco nuovo segretario del circolo 11 maggio.

Un particolare ringraziamento il Congresso ha rivolto ad Enrico Lai, segretario uscente, per il lavoro portato avanti in questi difficili anni e per il sostegno su cui sicuramente potrà contare il Partito nei prossimi anni.