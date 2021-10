Rino Barca (Cisl): «Siamo cautamente soddisfatti per il via libera al P.A.U.R., ora attendiamo l’attuazione dei progetti per il riavvio dell’impianto»

«Come sindacato, esprimiamo cauta soddisfazione per la conclusione positiva delle varie autorizzazioni sopraggiunte dalla Conferenza dei Servizi, ma allo stesso tempo ci auguriamo da questo momento che i progetti accantonati in questi mesi che hanno rallentato il riavvio dell’impianto, possano riprendere affinché venga data una risposta a tutti quei lavoratori che fino ad oggi hanno atteso con sofferenza il riavvio dell’impianto. Dovremo, comunque, essere vigili, affinché tutto venga effettuato nel miglior possibile.»

E’ il commento di Rino Barca, rappresentante della segreteria FSM CISL, al via libera della Conferenza dei servizi decisoria, al P.A.U.R., il provvedimento unico regionale in materia ambientale relativo al progetto per il “Riavvio dello stabilimento di produzione di alluminio primario sito in Portovesme”.

Armando Cusa