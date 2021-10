Il nuovo Consiglio comunale di Carbonia si insedierà il prossimo 3 novembre

Il nuovo Consiglio comunale di Carbonia, eletto il 10 e 11 ottobre, si insedierà mercoledì 3 novembre. Manca ancora l’ufficialità ma la data di convocazione è praticamente certa, anche perché si tratta dell’ultimo giorno utile dei 20 giorni messi a disposizione dalle norme contenute nel testo unico sull’ordinamento degli enti locali, che fissano un termine di dieci giorni dalla proclamazione per la convocazione e di ulteriori dieci giorni per la riunione.

Il neo sindaco, Pietro Morittu, utilizzerà tutto il tempo a sua disposizione per cercare di definire gli assetti in seno alla maggioranza, con l’assegnazione delle deleghe assessoriali a quanti, consiglieri eletti o, eventualmente anche tecnici esterni al Consiglio, che verranno indicati dalle delegazioni delle sei liste della maggioranza: Carbonia Avanti, forte di 5 consiglieri; Partito Democratico e lista Pietro Morittu Sindaco con 3 consiglieri a testa; Sviluppo & Ambiente Cittadini per Carbonia, Ora x Carbonia e Uniti per rinascere, rappresentati nella nuova Assemblea civica da 2 consiglieri ciascuno.

Se c’è ancora incertezza sull’indicazione degli assessori, è pressoché certa, numeri alla mano, la distribuzione tra le sei liste: Carbonia Avanti esprimerà due assessori, un assessore ciascuno le altre cinque liste. Nella partita c’è anche l’individuazione del nuovo presidente del Consiglio comunale.