La Monteponi ospita il La Palma, in caso di vittoria sarebbe la nuova capolista solitaria a punteggio pieno

Squadre in campo per la terza giornata del girone d’andata nel girone A del campionato di Promozione regionale. La Monteponi, a punteggio pieno dopo le prime due giornate, affronta in casa il Palma Monte Urpinu e, in caso di vittoria, si ritroverebbe da sola in testa alla classifica, dopo lo 0 a 0 imposto dall’Atletico Cagliari nell’anticipo di ieri, al Villasimius, l’altra squadra che aveva vinto le prime due partite.

L’Atletico Narcao ospita l’Andromeda, il Cortoghiana gioca sul campo della Sigma Cagliari. Completano il programma della giornata le partite Gonnosfanadiga-Orrolese e Selargius-Quartu 2000. Il derby tra Villamassargia e Fermassenti è stato rinviato a data da destinarsi, perché il comune di Villamassargia si trova in zona rossa dopo l’accertamento di un elevato numero di nuovi contagi da Covid-19 avvenuto una settimana fa.