Lavori di Abbanoa a Caput Acquas (Villamassargia), possibile interruzione notturna programmata dell’erogazione idrica il 26 e 27 ottobre

Abbanoa SpA comunica che, a causa di interventi di manutenzione presso l’impianto di rilancio idrico in località Caput Acquas, nel comune di Villamassargia, per tutta la durata dei lavori sarà limitato l’approvigionamento idrico dell’abitato di Iglesias, che, salvo imprevisti, verrà garantito dalla massima risorsa prelevabile dalle altre fonti locali e da IGEA.

In caso di inconvenienti, al fine di ricostituire le scorte nei serbatoi di accumulo, fondamentali per una corretta distribuzione, si renderà necessario procedere all’interruzione dell’erogazione idrica alle utenze nella fascia oraria notturna, compresa tra le ore 23.00 del 26 ottobre e le ore 5.00 del 27 ottobre.