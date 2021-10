Poste Italiane ha ripristinato, nei giorni scorsi, il funzionamento di 8 cassette modulari in località Gutturu Saidu, nelle campagne di Teulada, resesi inutilizzabili a seguito di alcuni guasti ai meccanismi di chiusura.

Verificato il malfunzionamento, Poste Italiane aveva provveduto fin da subito ad informare gli assegnatari dei Box modulari della temporanea consegna della corrispondenza presso l’ufficio postale cittadino.

Il sistema delle cassette modulari è in grado di garantire un servizio di recapito regolare, consentendo al portalettere l’individuazione agevole e certa dei destinatari della corrispondenza, a condizione che sia presente il numero di cassetta modulare assegnata al destinatario nell’indirizzo riportato nella posta in arrivo.

Concesse in uso gratuito dall’Azienda e diffuse in diversi altri comuni della Sardegna, le cassette modulari sono dotate di singoli box e la finalità dell’installazione è quella di venire incontro a quanti sono domiciliati in zone rurali, prive di toponomastica e che non sono in grado di fornire ai propri interlocutori un indirizzo completo.

Ogni blocco contiene una o più caselle postali chiuse a ciascuna delle quali può accedere il cliente assegnatario per il ritiro degli invii postali e gli avvisi per il ritiro della posta registrata (raccomandate, assicurate, etc.) depositati dal portalettere.