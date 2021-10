Proseguono gli interventi di Abbanoa sulle reti idriche a Iglesias, martedì 12 ottobre verrà collegata la nuova rete in piazza Cavallera

Proseguono gli interventi di Abbanoa di efficientamento delle reti idriche a Iglesias. Martedì 12 ottobre 2021 le squadre di Abbanoa eseguiranno i collegamenti delle nuove reti idriche appena realizzate in piazza Cavallera. Si tratta di un ulteriore cantiere di ammodernamento della rete con la sostituzione integrale delle vecchie tubature. A seguito di uno studio dettagliato, sono stati scelti i tratti che negli ultimi anni avevano registrato numerose rotture tanto da richiedere continui interventi di riparazione da parte delle squadre di Abbanoa. Le nuove condotte sono state realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta.

Dalle 8.00 alle 17.00 si verificheranno temporanee interruzioni nella piazza Cavallera e nel tratto di via Crocifisso compreso tra gli incroci di via XX Settembre e Corso Colombo. Le squadre di Abbanoa eseguiranno tutte le manovre necessarie per limitare eventuali disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.