Una trentenne di Carbonia, residente a Santadi, è stata denunciata dai carabinieri di Villaputzu per truffa aggravata ai danni di un operaio 57enne di Muravera

Una disoccupata trentenne di Carbonia, residente a Santadi, è stata denunciata dai carabinieri di Villaputzu per truffa aggravata ai danni di un operaio 57enne di Muravera, residente a Villaputzu.

La donna si era fatta accreditare in data 28 agosto 2021 sul proprio conto a mezzo bonifico bancario, la somma di 160 euro per l’acquisto di un robot da cucina Bimby, offerto a prezzo sin troppo conveniente per essere reale, su una piattaforma di trading on-line, ma che non è stato mai spedito. L’uomo ha potuto documentare pienamente le trattative e la circostanza che l’utilissimo oggetto in seconda mano non fosse mai giunto. I militari sono risaliti alla donna andando a tracciare il percorso del bonifico con la collaborazione degli istituti bancari interessati e con una verifica relativa alla reale utilizzatrice dell’utenza telefonica impiegata per perpetrare il raggiro.