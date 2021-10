34 nuovi contagi da Covid-19, la sindaca di Villamassargia ordina il ritorno del paese in zona rossa per almeno 10 giorni

A Villamassargia riesplode l’emergenza Coronavirus con 34 contagi (sui 94 complessivi attualmente presenti nel Sulcis Iglesiente) e la sindaca Debora Porrà ordina il ritorno in zona rossa.

La decisione è scaturita dalla considerazione che il numero elevato di contagi configura una situazione di elevato rischio di evoluzione del contagio e raccomanda l’attivazione di misure di contenimento, in particolare limitando tutti gli spostamenti non strettamente necessari per lavoro, lo studio o la salute e tutte le occasioni di assembramenti, così come è previsto nelle zone rosse, per un periodo non inferiore ai 10 giorni.