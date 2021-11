Anticipo di lusso, alle 14.30, al campo “Remigio Muntoni” di Sant’Anna Arresi, tra Carbonia e Team Nuova Florida

Anticipo di lusso, questo pomeriggio, alle 14.30, al campo “Remigio Muntoni” di Sant’Anna Arresi, tra Carbonia e Team Nuova Florida, per l’11ª giornata del girone G del campionato di serie D. Dirigerà Antonio Monesi di Crotone, assistenti di linea Stefania Genoveffa Signorelli e Lucio Salvatore Mascali di Paola.

Il Carbonia arriva al confronto con la vicecapolista, reduce dal bel pareggio di Ostia Lido, con l’obiettivo di cercare di centrare la prima vittoria casalinga (l’unica vittoria delle prime dieci giornate risale alla trasferta di Genzano con il Cynthialbalonga). L’avversario, il Team Nuova Florida, è molto ostico, vicecapolista a quattro lunghezze dal Giugliano e reduce dalla vittoria conquistata sei giorni fa ad Arzachena.

La squadra mineraria non avrà in panchina il suo tecnico David Suazo, squalificato per due giornate dopo l’espulsione per proteste rimediata ad Osta Lido, e al centro della difesa Joaquin Suhs, anche lui espulso domenica scorsa per doppia ammonizione e fermato per una giornata dal giudice sportivo.