Domenica 21 novembre, Iglesias Turismo, organizzerà un trekking esplicativo alla scoperta della frazione di San Benedetto, in prossimità di una delle più antiche concessioni minerarie piombozincifere.

Un trekking ad anello di circa 12 km, in compagnia delle guide ambientali escursionistiche, tra le meraviglie naturali ai piedi del Marganai, con approfondimenti sulla storia del territorio e sulle vicende degli uomini e delle donne di miniera.

Appuntamento, per la partenza, alle ore 08.30 nella piazzetta della frazione di San Benedetto.

La durata prevista del trekking sarà di circa 5 ore.

Tipo di percorso: E (per escursionisti), adatto anche ai bambini purché camminino in piena autonomia, non adatto a chi risulta essere poco allenato e a chi soffre di vertigini.

Per i partecipanti è richiesto un abbigliamento idoneo, con scarpe da trekking.

E’ necessario utilizzare la mascherina ed avere a disposizione almeno 2 litri d’acqua a persona.

La prenotazione è obbligatoria al fine di garantire le misure di sicurezza in materia di prevenzione anti Covid-19.

Per informazioni sui costi e per le prenotazioni, è possibile telefonare all’Ufficio Turistico di Iglesias al numero 0781/274507, l’Ufficio è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15,30 alle 18,30.