Mozione dei consiglieri di minoranza Atzori, Garau e Mele «sulla necessità di istituire un HUB vaccinale nel comune di Carbonia»

I consiglieri di minoranza Monica Atzori della Lega e Daniela Garau e Daniele Mele del Patto Civico, hanno presentato una mozione al presidente del Consiglio comunale, al sindaco di Carbonia Pietro Morittu e agli assessori competenti, «sulla necessità di istituire un HUB vaccinale nel comune di Carbonia».

«Ritenuto necessario attivare nel comune di Carbonia un HUB vaccinale stabile che sia anche di supporto agli HUB di Iglesias e San Giovanni Suergiu», la mozione «impegna il Sindaco ad attivarsi presso il Commissario ASSL di Carbonia ed i referenti della campagna di vaccinazione, al fine di mettere in atto ogni opportuna azione affinché possa essere istituito presso il comune di Carbonia un HUB vaccinale che garantisca tempi più rapidi per le vaccinazioni e riducendo al contempo i disagi dovuti agli spostamenti in altri comuni».