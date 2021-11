Nel fine settimana una delegazione di Carloforte incontra a Pegli una delegazione della cittadina ligure

L‘emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 non è ancora terminata ma i vaccini e i green pass hanno consentito la ripartenza delle attività, anche per le varie associazioni che operano nel territorio. Tra queste la Pro Loco di Carloforte che riprende i contatti con la comunità di Pegli, con una visita in programma nel fine settimana in Liguria. Vediamo l’intervista il presidente della Pro Loco di Carloforte, Gianni Repetto.