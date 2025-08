Villamassargia e Calanda rafforzano i legami di fratellanza in un incontro ufficiale carico di cultura, tradizione e impegno

La sindaca di Villamassargia Debora Porrà, insieme a una delegazione del Comune e del gruppo folk Pilar, è volata a Calanda, in Spagna, dove è stata accolta dal primo cittadino Alberto Herrero Bono e da tutta l’Amministrazione comunale. Un incontro istituzionale inteso come primo passaggio ufficiale per la sottoscrizione di un patto di amicizia.

Durante la cerimonia di benvenuto, la sindaca ha espresso il suo entusiasmo per essere a Calanda e ha assicurato che questo incontro rappresenta l’adempimento di una promessa elettorale: «Per noi non è solo una visita istituzionale, ma il culmine di un impegno che assumiamo con i nostri vicini. Stabilire relazioni con Calanda era nel nostro programma elettorale e oggi lo stiamo realizzando».

La sindaca ha inoltre sottolineato che questo primo incontro rappresenta l’inizio di una collaborazione a lungo termine, con la convinzione che questa relazione possa concretizzarsi in iniziative a beneficio di entrambe le comunità.

L’evento istituzionale si è tenuto nella sala plenaria del municipio, dove sono stati scambiati doni simbolici sullo scenario dei rispettivi gonfaloni comunali. «L’avvicinamento tra i due Comuni – ha spiegato il sindaco Alberto Herrero Bono – nasce con un obiettivo chiaro: creare solidi legami di amicizia e collaborazione, sia a livello sociale e culturale che economico e commerciale. Si tratta dell’inizio di un percorso comune che entrambe le località sperano di percorrere attraverso progetti concreti e azioni condivise.»

Durante il soggiorno, la delegazione massargese composta dal segretario comunale Concas, gli assessori Cambula e Osanna, la consigliera Pisano e alcuni componenti del gruppo folk Pilar guidati dal presidente Usai ha avuto l’opportunità di visitare i luoghi più emblematici di Calanda, per apprenderne la storia locale e il folklore.

Il sindaco di Calanda ha inoltre espresso gratitudine per la visita ricevuta: «È lusinghiero che un comune come Villamassargia mostri così tanto interesse a conoscerci e a esplorare la nostra storia». Questo ci riempie di orgoglio e rafforza la nostra vocazione all’apertura e alla collaborazione internazionale», ha affermato il primo cittadino spagnolo.

Herrero ha anche ricordato la proiezione internazionale di Calanda: «Una città conosciuta in tutto il mondo per figure come Luis Buñuel, per la pesca, le celebrazioni della Settimana Santa e, naturalmente, per la patrona, la Virgen del Pilar. In questo senso avere una località italiana gemellata che condivide così tante affinità spirituali e culturali è un regalo per il popolo».

Nonostante la distanza geografica che separa le due cittadine, i legami simbolici e culturali sono infatti sorprendenti, non solo per la forte identità culturale radicata nelle tradizioni secolari e un profondo rispetto per il patrimonio locale, ma anche per la devozione comune rivolta alla Madonna del Pilar. Una coincidenza che ha ulteriormente rafforzato il desiderio di avvicinarsi. Vi è inoltre la Madonna della Neve, un’altra figura religiosa che è oggetto di culto sia a Calanda sia a Villamassargia di cui è la patrona e per la quale si organizzano celebrazioni speciali in entrambi i Comuni, aspetto che ha generato un’atmosfera di vicinanza fino al primo momento.

La visita ha già dato frutto con una prima collaborazione: al comune di Villamassargia è stato messo a disposizione uno stand per la prossima edizione della fiera di San Miguel, uno degli eventi più significativi del calendario calandino. «Nei prossimi mesi – ha concluso la sindaca Debora Porrà – si continuerà a lavorare per la sottoscrizione dell’atto finale di gemellaggio.»