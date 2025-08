Da 4 agosto, il dott. Gianfranco Pili assumerà temporaneamente la presa in carico di tutti i pazienti del dott. Giampaolo Ibba, collocato in quiescenza, a Giba e Piscinas

A partire da lunedì 4 agosto, il dott. Gianfranco Pili assumerà temporaneamente la presa in carico di tutti i pazienti del medico di Medicina Generale dott. Giampaolo Ibba, recentemente collocato in quiescenza, nei comuni di Giba e Piscinas.

Si tratta di una soluzione transitoria, fortemente sostenuta e attivata dalla ASL, finalizzata a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria sul territorio, in attesa della nomina di un nuovo medico titolare.

Il Dott. Pili sarà operativo presso la Casa della Salute di Giba, in via Eleonora D’Arborea – 09010 Giba, con una disponibilità settimanale di 15 ore (lunedì mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00).

Non sarà necessario effettuare una nuova scelta del medico: tutti i pazienti precedentemente assistiti dal dott. Giampaolo Ibba potranno rivolgersi direttamente al dott. Gianfranco Pili per le seguenti prestazioni:

– Visite ambulatoriali e domiciliari

– Prescrizioni di farmaci e visite specialistiche

La ASL rinnova il proprio impegno a tutelare il diritto alla salute dei cittadini, assicurando servizi sanitari continui ed efficienti anche in situazioni di transizione.