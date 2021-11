Emergenza Covid-19 a Fluminimaggiore, 30 i casi ufficiali ma potrebbero essere molti di più, vicini ai 100 (su 2.800 abitanti). Il paese è in zona rossa per 10 giorni

Purtroppo, a causa dell’evolversi in negativo della situazione Covid, ci siamo visti costretti a dichiarare per dieci giorni la Zona Rossa. Mi auguro che quel che sta accadendo sia di monito per tutti, perché in futuro vengano osservate in maniera rigorosa le regole previste per il contenimento della pandemia. Compreso, ovviamente, il vaccino.»

«Sono in contatto continuo con i nostri due medici di base – ha detto Marco Corrias – che mi hanno comunicato un aumento esponenziale dei casi positivi che potrebbero essere ormai vicini al centinaio. Fortunatamente in molti casi si tratta di positivi in forma lieve, perché l’85% della popolazione è vaccinata e anche la larga maggioranza dei positivi è vaccinata. Purtroppo, a causa dell’evolversi in negativo della situazione Covid, ci siamo visti costretti a dichiarare per dieci giorni la Zona Rossa. Mi auguro che quel che sta accadendo sia di monito per tutti, perché in futuro vengano osservate in maniera rigorosa le regole previste per il contenimento della pandemia. Compreso, ovviamente, il vaccino.»

IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI:

1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative ovvero per motivi di salute con autocertificazione. È consentito sempre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E’ consentito l’ingresso in entrata e in uscita per viaggi che siano stati prenotati in aereo o nave prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

2. È consentito, a un solo componente del nucleo familiare, per non più di una volta al giorno, lo spostamento per gli interventi necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile, consistenti nelle operazioni colturali che la stagione impone, ovvero per accudire gli animali allevati.

3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del sopracitato decreto.

IN RELAZIONE ALLA DIDATTICA E ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:

E’ disposta la chiusura delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Resta salva la possibilità di svolgere attività con modalità a distanza.

E’ disposta la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero e le attività extrascolastiche.

IN RELAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI:

Sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose.

Sono previste limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto nel rispetto dei protocolli Covid e sanitari predisposti dalla Chiesa Cattolica e dalle altre confessioni religiose;

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI:

Restano aperte tutte le attività commerciali per qualsiasi tipologia di prodotto, resta chiuso il mercato settimanale all’aperto.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE:

1.È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno di ristoranti e pizzerie e nelle loro adiacenze;

2. Nei ristoranti pizzerie dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande;

3. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno delle attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

4.Restano chiuse le altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.).

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA:

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.) restano consentiti i servizi alla persona individuati dall’allegato 24 del DPCM 2 marzo 2021 ovvero lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, tintorie e servizi di pompe funebri e attività connesse.