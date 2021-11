Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei: dal 3 all’8 dicembre, a Sant’Antioco, il 17° festival del cortometraggio mediterraneo

Edizione numero diciassette in arrivo per Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei, il festival cinematografico organizzato a Sant’Antioco (Sud Sardegna) dal Circolo del Cinema “Immagini” (FICC) con la direzione artistica del regista bosniaco Ado Hasanovic.

Dal 3 all’8 dicembre ritorna nella cittadina sulla costa del Sulcis l’appuntamento dedicato ai cortometraggi prodotti nei Paesi dell’area mediterranea; un appuntamento che si rinnova dal 2005 e che ritorna in presenza dopo l’edizione dell’anno scorso, proposta interamente in rete per l’emergenza sanitaria.

Come sempre, il bouquet dei film in cartellone spazia tra i generi – dalla fiction al documentario, dal cinema di animazione alle web series – proponendo la visione (nel consueto spazio dell’Aula Consiliare del Comune ma anche on demand su online.passaggidautore.it), di una cinquantina di cortometraggi provenienti da venti paesi diversi, quest’anno con un focus sulla Spagna. Insieme alle proiezioni ritornano le varie attività che completano il palinsesto del festival: le masterclass, gli incontri con alcuni tra gli autori dei film in visione e altri ospiti, e l’immancabile progetto musicale originale che suggella con un concerto ogni edizione del festival.

Un programma ricco e variegato, come da tradizione, caratterizza dunque anche la diciassettesima edizione di Passaggi d’Autore – Intrecci mediterranei, che verrà presentata nei dettagli in videoconferenza stampa mercoledì mattina, 24 novembre, con inizio alle 11.00, sulla piattaforma Zoom. Insieme al direttore artistico Ado Hasanovic, interverranno Luciano Cauli del Circolo del Cinema “Immagini” e una rappresentanza delle istituzioni e dei soggetti pubblici e privati che sostengono il festival.