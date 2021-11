Riprendono le attività culturali in presenza dell’Università della terza età di Carbonia e Portoscuso

Martedì 16 novembre, alle ore 16.00, nella sede del Circolo Soci Euralcoop, in piazza Marmilla, l’Università della terza Età di Carbonia-Portoscuso inaugurerà l’anno accademico 2021-2022.

Questo evento segna il ritorno alla normalità e segna il ritorno alla socializzazione e alla partecipazione a tutte le nostre attività in presenza. Anche nel periodo dell’emergenza sanitaria l’Associazione ha continuato ad effettuare conferenze servendosi della Didattica a Distanza ma i risultati non sono stati quelli attesi per motivi facilmente comprensibili. Difficoltà per la tipologia della nostra utenza, non propensa ad interagire in autonomia con i sistemi informatici, e a non accettare l’isolamento che questa modalità comporta. Si ritorna in presenza, quindi, ma sempre con le dovute precauzioni: possesso della certificazione verde (green pass) e utilizzo della mascherina ed igienizzazione delle mani.

Si riprenderà con le due conferenze settimanali che tratteranno argomenti di storia, letteratura, psicologia, storia dell’arte, lingua sarda, scienza dell’alimentazione, storia della Sardegna e del sottosuolo del Sulcis Iglesiente. Si riprenderà con le attività collaterali di ginnastica, di yoga e dei balli di gruppo. Si seguirà anche quest’anno la stagione lirica e a partire da marzo verrà resa più ricca l’offerta formativa attivando la manifestazione “andiamo al cinema”.

Si riprenderà con le visite guidate e con i viaggi di istruzione che per quest’anno accademico saranno effettuati solo all’interno della nostra regione. Con il virus che continua a circolare la prudenza è, infatti, obbligatoria. Attraverso queste attività verrà data l’opportunità di conoscere meglio il nostro territorio dal punto di vista archeologico, storico, naturalistico e anche culinario, in quanto non mancheranno le occasioni di incontri conviviali.

L’associazione include dall’anno scorso molti soci della sede staccata di Portoscuso, che, con i soci di Carbonia, costituiscono una realtà viva, costituita da persone attive che hanno tanta voglia di imparare, collaborare e contribuire. Per questo motivo, diverse attività verranno svolte anche nella sala Alcoa di Portoscuso.

Nella sede di Carbonia, in via Brigata Sassari, presso l’ex Liceo Classico, la segreteria è aperta il martedì ed il giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 11,30, per informazioni e per le iscrizioni.