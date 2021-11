Il nuovo Consiglio comunale di Carbonia si riunirà martedì 16 novembre per l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020

Il presidente del Consiglio comunale di Carbonia, Federico Fantinel, ha convocato una riunione in seduta ordinaria presso la Sala consiliare del Centro polifunzionale in Piazza Roma, per le ore 18,30 di martedì 16 novembre 2021, con un solo punto all’ordine del giorno: l’approvazione del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020.

L’accesso alla Sala polifunzionale avverrà previo controllo del green pass e della temperatura corporea.