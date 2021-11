Scendono i nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna, 102 nelle ultime 24 ore, su 7.710 test eseguiti (1,32%), 1 decesso. 14 nuovi ricoveri in area medica

Scendono i nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna, 102 nelle ultime 24 ore, su 7.710 test eseguiti (2.382 molecolari, 5.328 antigenici), l’1,32%.

E’ invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 13; cresce ancora il numero dei pazienti ricoverati in area medica, 61, 14 più di ieri. Sono 2.467 se persone in isolamento domiciliare (8 in più rispetto a ieri).

Si registra il decesso di una donna di 70 anni, residente nella provincia di Sassari.