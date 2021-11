Nuovo avviso di allerta gialla in diverse aree della Sardegna

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di allerta per: codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sull’area di allerta Iglesiente; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico ed idrogeologico sulle aree di allerta Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, valido a partire dalle ore 14.00 di oggi e sino alle 11.59 di domani, sabato 27.11.2021.