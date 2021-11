Michele Ennas (Lega): «La delibera di Giunta pone le basi per il riavvio produttivo della Sider Alloys di Portovesme»

«La delibera di Giunta regionale relativa al provvedimento unico regionale in materia ambientale per Sider Alloys rappresenta un passo avanti decisivo che pone le basi per il riavvio produttivo dello stabilimento di alluminio di Portovesme. La Regione Sardegna ha dimostrato di mantenere gli impegni ed una chiara e precisa volontà politica di riaffermare l’importanza del polo industriale di Portovesme. Grazie alla Giunta regionale, alla maggioranza in Consiglio regionale, alle parti sociali, a tutti coloro che hanno collaborato.»

Lo scrive, in una nota, Michele Ennas, consigliere regionale Lega Sardegna Sulcis iglesiente.