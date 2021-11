Sider Alloys: venerdì 5 novembre, alle ore 10,00, si terrà la terza riunione della Conferenza di servizi decisoria per il rilascio del P.A.U.R., in videoconferenza

Venerdì 5 novembre, alle ore 10,00, si terrà la terza riunione della Conferenza di servizi decisoria per il rilascio del P.A.U.R. sul progetto di “Riavvio dello stabilimento di alluminio primario di Portovesme da parte della società Sider Alloys Italia S.p.A., sito nel comune di Portoscuso”, proposto dalla medesima Società, convocata dall’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente.

La terza seduta è relativa alla discussione ed acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dalla proponente nell’ambito del P.A.U.R. Per il completamento della procedura autorizzatoria per il via libera definitivo al progetto, nel corso dell’ultima riunione mancava ancora l’AIA, l’autorizzazione ambientale, di competenza della provincia del Sud Sardegna, che ora dovrebbe avere completato con parere positivo la procedura.

La conferenza si terrà in modalità di videoconferenza.